أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زومة أن وجود الرسوم والضرائب يحرك آلية الاقتصاد وينمي مداخيل الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر صحي من حيث التشريع.

وقال آل زومة :” فيما يخص الممارسات نجد أنها قد تأخذ جانب يبعدنا عن هدف المشرع وهذا يجعل من ديناميكية الرؤية أنها لديها الاستطاعة والقدرة لمتابعة هذه الممارسات”

وأضاف ” محور العدالة هنا قام على أساس محور التشريع ؛تشريع هذه الضرائب وهذه الرسوم وهو أمر موجود وممارس في جميع الدول “.