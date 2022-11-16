أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زومة أن وجود الرسوم والضرائب يحرك آلية الاقتصاد وينمي مداخيل الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر صحي من حيث التشريع.
وقال آل زومة :” فيما يخص الممارسات نجد أنها قد تأخذ جانب يبعدنا عن هدف المشرع وهذا يجعل من ديناميكية الرؤية أنها لديها الاستطاعة والقدرة لمتابعة هذه الممارسات”
وأضاف ” محور العدالة هنا قام على أساس محور التشريع ؛تشريع هذه الضرائب وهذه الرسوم وهو أمر موجود وممارس في جميع الدول “.
فيديو | عضو مجلس الشورى د. محمد آل زومة: وجود الرسوم والضرائب يحرك آلية الاقتصاد وينمي مداخيل الدولة .. وهذا أمر صحي من حيث التشريع #منتدى_الرياض_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/UypDzZBEM8
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 16, 2022
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