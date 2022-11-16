لقى شاب أمريكي مصرعه إثر اصطدام رأسه بجسر أثناء قيامه برقصة على ظهر شاحنة بينما كانت تسير على طريق سريع في مدينة “هيوستن” بولاية تكساس.

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” ووسائل إعلام أمريكية أخرى إلى أن الرجل البالغ من العمر 25 عاما توفي فور اصطدامه بالجسر .

وأوضحت الشبكة أن صورا التقطها أحد السائقين في ذلك الشارع أظهرت الرجل وهو يقف على الشاحنة ويتفادى أحد الجسور العلوية قبل أن ينهض مرة أخرى ويحرك وركيه وذراعيه فيما بدى أنه كان ينظر إلى اليمين عندما ضربه جسر ثانٍ.

ونقلت عن متحدث باسم شرطة هيوستن قوله، إن الاصطدام حدث أثناء تحرك الشاحنة تحت جسر “توان ستريت” في المدينة.

وأضاف المتحدث أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى “ميموريال هيرمان” في هيوستون، حيث أعلن عن وفاته، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه ربما كان يصور نفسه وهو يرقص.