صرح لاعب المنتخب صالح الشهري أن اللعب مع منتخبات مثل كرواتيا تعطي لاعبي المنتخب دافع كبير في المونديال، وطالب الجماهير بالوقوف مع المنتخب.

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية بعد انتهاء مباراة المنتخب أمام كرواتيا أنهم قدموا مباراة جيدة رغم أن النتيجة خذلتهم في آخر 10 دقائق.

وأضاف أن الفوز على منتخب مثل كرواتيا كانت ستعطيهم دافع قوي في كافة مباريات المونديال.

وخسر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، مباراته الودية أمام كرواتيا بهدف دون رد ضمن تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم في قطر 2022.