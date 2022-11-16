قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن المنصة الموحدة للسياحة تهدف إلى تقديم رحلة رقمية شاملة تتمحور حول المستفيدين.

وأضاف “الخطيب”، خلال حديثه في ملتقى الحكومة الرقمية، أن المنصة ستعمل على ربط منظومة القطاع السياحي بالمستثمرين ومقدمي الخدمات والقوى العاملة من خلال تقديم تجربة سلسة للاستفادة من الخدمات الرقمية والبيانات السياحية.

ولفت إلى أن المنصة تهدف أيضا إلى استخدام البيانات والأدوات التحليلية لتعزيز مستوى الذكاء السياحي، وتمكين الممارسات الرقمية المعنية بصقل مهارات القوى العاملة في قطاع السياحة، وتسهيل التعامل بين الجهات الحكومية من خلال تقديم خدمات سياحية موحدة.