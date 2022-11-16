كشفت مصادر حقوقية يمنية أن عارضة الأزياء المختطفة من قبل الحوثيين منذ العام الفائت، انتصار الحمادي تتعرض للتعنيف والضرب على أيدي ميليشيا الحوثي في السجن المركزي بصنعاء.

وأفادت رئيسة منظمة دفاع لحقوق الإنسان، هدى الصراري، بأن مشرف السجن الذي تتواجد فيه كسر أنفها.

وأكدت الصراري أن العديد من الضحايا أقدمن على الانتحار بعد تعرضهن للتعنيف من قِبل إحدى السجانات.

يذكر أن انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاماً، كانت اعتقلت بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير 2021.