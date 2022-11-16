يعمل القائمون على موقع “يوتيوب” على تطوير خدمات الموقع لتمكين مستخدميه من جني مزيد من الأرباح المادية.

ومكن الموقع صناع المحتوى بشكل تجريبي من استخدام خدمة مقاطع الفيديو القصيرة في المنصة “Shorts” من عرض روابط البيع والأسعار عبر الخدمة للمشاهدين، الأمر الذي سيمنحهم فرصة جديدة لكسب الأموال.

وأتاح الموقع هذه الميزة في الهند والولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا، ومن المقرر أن يتم إتاحة هذه الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن “يوتيوب” أعلن في وقت سابق أن صناع المحتوى سيحصلون على 45% من عائدات الدخل بخدمة مقاطع الفيديو القصيرة في المنصة، في حال استوفوا بعض الشروط التي تتعلق بعدد المشتركين في قنواتهم وعدد مشاهدات الفيديوهات على تلك القنوات.