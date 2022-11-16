أكد الدكتور نضال أيوب إستشاري الجلدية والجراحة الجلدية التجميلية أن الحالة النفسية تنعكس سلباً او إيجاباً على الجمال الخارجي للشخص.

وقال أيوب :” الارتباط بالشخص الصح يزيد من جمال المرأة وذلك لأن الطاقة الايجابية تنعكس على حياتها وبالتالي تعافت الخلايا”

وأضاف ” تساقط الشعر الشديد، وظهور حبوب على الوجه تترك بعدها حفر وكذلك زيادة الاكزيما والصدفية كل هذه العلامات على الجلد دليل على وجود مشكلة نفسية”.

وتابع” الحالة النفسية تؤثر على وظائف أعضاء الجسم، وأحيانا عمليات التجميل تُحسن الحالة النفسية للشخص، فبالتالي العلاج لابد وأن يأخذ شقين حيث أن التركيز فقط على الشكل وإهمال الروح له أثر سلبي “.

د. نضال أيوب – إستشاري الجلدية والجراحة الجلدية التجميلية: الحالة النفسية تنعكس سلباً او إيجاباً على الجمال الخارجي للشخص @DrAyoub_#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YexcLFuq1B — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2022

د. نضال أيوب – إستشاري الجلدية والجراحة الجلدية التجميلية: ظهور هذه العلامات على الجلد دليل على وجود مشكلة نفسية@DrAyoub_#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xJ1vn1Si0e — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2022