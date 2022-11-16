كشف د. يوسف كاتب، استشاري علاج الأورام بالإشعاع، متى يؤثر سرطان البروستات على الإنجاب والقدرة الجنسية للرجل.

وقال “كاتب” خلال لقائه في برنامج سيدتي أن سرطان البروستاتا نفسه لا يسبب ضعف الانتصاب أو الوظائف الجنسية ولكن في حال تضخم الغدة بسبب الورم وضغطه على أعضاء أخرى ممكن يسبب ضعف الانتصاب.

وتابع : أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هو تقدم عمر المريض وبالتالي يكون في تأثير على الأوردة والشرايين المغذية للعضو الذكري وبالتالي يحصل فيها ضعف الانتصاب.