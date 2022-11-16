أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المتجر البلدي عبر تطبيق “بلدي” خلال مشاركته اليوم في ملتقى الحكومة الرقمية.

وذكرت وزارة الشؤون البلدية أن المتجر يلبي احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من خلال خيارات متعددة للخدمات عبر مزودي خدمات معتمدين، مشيرة إلى أنه يمكن تحمّيل التطبيق من خلال الرابط: ⁦من هنـــــــــــــــا.

ولفتت إلى أن المتجر يتيح إمكانية استعراض بيانات التواصل لمزودي خدمات المدينة واسعار الخدمات المقدمة بالإضافة إلى إمكانية تقييمهم، كما يقدم خدمـات القطـاع التجـاري، وخدمات السكن الجماعي، وخدمـات القـطاع الإنشائي، وخدمـات اعتمـاد المخططات.