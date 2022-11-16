تمكنت السلطات الأمنية المصرية من ضبط تشكيل عصابي، عثر بحوزته على 255 كيلوغراما من مخدر الآيس «الشبو» وكمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 257 مليون جنيه، وتم ضبط 3 عناصر إجرامية من التشكيل مسؤولين عن الجلب يحملون جنسية إحدى الدول.

وعثر بحوزة المجرمين على كمية من مخدر الآيس الخام «الشبو» وزنة حوالى 200 كيلوغرام، ومبالغ مالية عبارة عن «عملات محلية وأجنبية» و5 هواتف محمولة وميزان حساس كمية من المشغولات الذهبية، وأقراص مخدرة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط عناصر الشبكة المسؤولة عن عمليات التوزيع داخل البلاد، وتبين أنهم 4 أشخاص.