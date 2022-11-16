تعالت أصوات الأذان في الأرجاء المحيطة بملعب استاد الوكرة بالدوحة الذي يحتضن حاليا تدريبات منتخب إنجلترا الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب إنجلترا قد وصل أمس إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفترة من الأحد القادم وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب إنجلترا سيخوض أولى مبارياته في المونديال يوم 21 نوفمبر الجاري أمام نظيره الإيراني فى الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، ثم يخوض في الجولة الثانية من دور المجموعات مواجهة أمام أمريكا يوم 25 نوفمبر، ويختتم مشواره في هذا الدور بمواجهة ويلز يوم 29 نوفمبر.