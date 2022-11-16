تواصلت موجة الغضب ضد النظام الإيراني في إيران حتى وصلت إلى الحوزات العلمية التي اعتبرها المتظاهرون الإيرانيون مراكز مضللة لهم طوال السنوات التي حكم فيها النظام الملالي وطنهم.

واعتبر المتظاهرون هذه الحوزات ذرائع لهدم الحضارة في بلادهم، وأقدم بعضهم على سكب المواد الحارقة عليها وأشعلوا النيران فيها.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.