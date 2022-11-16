صرح سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية بعدم تأكده من المشاركة في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم، بعد خضوعه لجراحة في عينه خلال هذا الشهر.

وخاض قائد كوريا الجنوبية مرانه الأول مع منتخب بلاده اليوم الأربعاء في الدوحة، ومن المقرر أن يرتدي واقيا للوجه خلال المباريات.

وقال سون، الذي ستبدأ بلاده مبارياتها في المجموعة الثامنة بمواجهة أوروغواي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني: “لست طبيبا. من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سأتمكن من اللعب”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي في ظل هذه الظروف، لكن من الصعب عليّ أن أقول الآن إنني سألعب كل المباريات”.