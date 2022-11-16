أشاد الكاتب أحمد العرفج بأخلاق نجم الهلال والمنتخب الوطني سلمان الفرج، وبره بوالديه.

وقال العرفج خلال برنامج “ياهلا”: “صبر سلمان أوصله إلى الفرج، ومقاطع سلمان في التيك توك تضرب بالملايين فهو يروج لأشياء في غاية الروعة”.

وأشار إلى أن الفرج يؤكد على الالتزام بالتمرين والالتزام في الملعب، وعدم السهر وبر الوالدين، مؤكدا أنه قدوة للشباب بعمله وليس بالقول فقط.