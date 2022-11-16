صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن توحيد إصدار الرسوم والضرائب والزكاة يتعارض مع طبيعة سوق الأسهم السعودي.

وقال الخريف، خلال منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن سوق الأسهم كبير وبه حركة ويعتمد على حالة اطمئنان في سوق الأسهم، وأي تغيير يربك هذه الحقيقة قد يؤثر تأثير أكبر.

وأضاف الخريف أن الزكاة من ناحية المقصد الشرعي ذات مقاصد رائعة في تنمية الاقتصاد ويجب التوعية بهذه المقاصد لإيجاد التنمية المستهدفة.