كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مزاح دار بينه وبين زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مواجهة محتملة بين منتخبات بلدهما في نهائي كأس العالم 2022.

وأوضح نيمار أنهما تخيلا سيناريو مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في نهائي كأس العالم، قائلا: “لم نناقش ذلك كثيرا، لكن في بعض الأحيان نمزح بخصوص طريق كل منا إلى النهائي”.

وقال نيمار:”لقد أخبرت ميسي بأنني سأكون البطل وأنني سأفوز عليه ونحن نضحك على ذلك الأمر”.

ويشكل الثلاثي نيمار وميسي إلى جانب كيليان مبابي، خط هجوم باريس سان جيرمان، حيث نجحوا في قيادة الفريق لتصدر ترتيب الدوري الفرنسي.