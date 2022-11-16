زينت اللافتات الترحيبية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان برج في سيئول ، بالتزامن مع زيارة ولي العهد لكوريا في زيارة رسمية.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام ) دولة رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو.

كما عقد ولي العهد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا السيد هان دوك سو.

وجرى خلال المباحثات، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.