بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر

نقل شاب سعودي تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر، من خلال تطبيق يدعى “طيب” .
وقال الشاب في لقاء خاص مع برنامج سيدتي أن طريقة الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل التطبيق من الآب ستور والأندرويد ، ثم التسجيل في التطبيق بكل سهولة والاستفادة من الخدمة.
ولفت إلى أن الأسعار في متناول الجميع ، وبتكلفة أقل من المستشفى كما تتميز بالسرعة وتوفر الكادر المؤهل.
وأضاف أنه يقدم الخدمة في أكثر من 55 مدينة بالمملكة ، موضحاً أن السبب في تسمية فكرة المشروع بـ”طيب” نظراً لتداولها واندراجها ضمن الثقافة السعودية بمعنى أبشر والسؤال عن الحال.
شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nBJEXIFxy9
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2022
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