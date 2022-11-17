الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس17 نوفمبر

بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر

منذ 3 دقيقة
0
1000
بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر
تابعوا صدي على
الرياض

نقل شاب سعودي تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر، من خلال تطبيق يدعى “طيب” .

وقال الشاب في لقاء خاص مع برنامج سيدتي أن طريقة الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل التطبيق من الآب ستور والأندرويد ، ثم التسجيل في التطبيق بكل سهولة والاستفادة من الخدمة.

ولفت إلى أن الأسعار في متناول الجميع ، وبتكلفة أقل من المستشفى كما تتميز بالسرعة وتوفر الكادر المؤهل.

وأضاف أنه يقدم الخدمة في أكثر من 55 مدينة بالمملكة ، موضحاً أن السبب في تسمية فكرة المشروع بـ”طيب” نظراً لتداولها واندراجها ضمن الثقافة السعودية بمعنى أبشر والسؤال عن الحال.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر

بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر

منذ 3 دقيقة
0
1000
المعلق إبراهيم الجابر: ظلمت سامي في التعليق كونه أخي

المعلق إبراهيم الجابر: ظلمت سامي في التعليق كونه أخي

منذ 13 دقيقة
0
1100
وظائف شاغرة بمدارس منار سدير الأهلية

وظائف شاغرة بمدارس منار سدير الأهلية

منذ 17 دقيقة
0
1100
بيان قطري شديد اللهجة بخصوص الاستعانة بمشجعين &#8220;مزيفين&#8221;

بيان قطري شديد اللهجة بخصوص الاستعانة بمشجعين “مزيفين”

منذ 25 دقيقة
0
1100
المملكة تحصد المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

المملكة تحصد المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية

منذ 31 دقيقة
0
999