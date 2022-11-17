بالفيديو .. شاب ينقل تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر

نقل شاب سعودي تجربة العيادة الطبية إلى المنزل بمشروع مُبتكر، من خلال تطبيق يدعى “طيب” .

وقال الشاب في لقاء خاص مع برنامج سيدتي أن طريقة الاستفادة من الخدمة من خلال تحميل التطبيق من الآب ستور والأندرويد ، ثم التسجيل في التطبيق بكل سهولة والاستفادة من الخدمة.

ولفت إلى أن الأسعار في متناول الجميع ، وبتكلفة أقل من المستشفى كما تتميز بالسرعة وتوفر الكادر المؤهل.

وأضاف أنه يقدم الخدمة في أكثر من 55 مدينة بالمملكة ، موضحاً أن السبب في تسمية فكرة المشروع بـ”طيب” نظراً لتداولها واندراجها ضمن الثقافة السعودية بمعنى أبشر والسؤال عن الحال.