دشن أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، كيان صناعي جديد للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو، وهو عبارة عن مصنع أدوية عالية السميّة على مساحة2800م٢، وبتكلفة إجمالية 272 مليون ريال.

وأكد أمير المنطقة أنه لا يمكن إيجاد فرص عمل دون التوسع بالاستثمار، مضيفا أن القطاع الخاص عليه مسؤولية عظيمة لايجاد فرص العمل، سواء في الزراعة أو العقار أو الصناعة وغيرها من المجالات.

ونوه بأن إمارة المنطقة عملت على انشاء لجنة للاستثمار التي أصبحت فيما بعد مركز التنمية الاقتصادية لجلب الاستثمارات وفتح فرص توظيف جديدة، مضيفا أن الإمارة تسعى إلى جلب الاستثمارات الجديدة للمنطقة.