قال المحلل الرياضي خالد بيومي أن وجود 12 لاعباً من الهلال فكرة ممتازة جداً.

وأضاف “بيومي” في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية أن ذلك ليس تقليلا من الأندية الأخرى ولكن الهلال فريق فاز بدوري أبطال آسيا وفاز ببطولة الدوري وفريق يلعب كمجموعة بشكل ممتاز.

وتابع أن أداء الهلال يتماشى من أداء المنتخب السعودي كعملية استحواذ وتمرير وحضور بشكل جيد جداً.

وأردف أن المنتخب يحتاج إلى أن يكون متوازن ولديه ثقة في نفسه ، يستطيع أن يقف على قدميه حتى لو هُزم أمام الأرجنتين.

وأكد بيومي على ثقته في لاعبي المنتخب ومدربه هيرفي رينارد.