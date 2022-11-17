خطفت الجماهير السعودية والتونسية الأضواء اليوم الأربعاء بحضورها الرائع في أرجاء سوق واقف، قبل أيام من خوض غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عدد من الجماهير السعودية رفقة الجماهير التونسية؛ يشعلون الأجواء على وقع الأغاني الحماسية بسوق واقف.

ويتواجد “الأخضر” ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022، إلى جانب منتخبات كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

فيما يقع نسور قرطاج في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا حامل اللقب، وأستراليا والدنمارك.