خطفت الجماهير السعودية والتونسية الأضواء اليوم الأربعاء بحضورها الرائع في أرجاء سوق واقف، قبل أيام من خوض غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عدد من الجماهير السعودية رفقة الجماهير التونسية؛ يشعلون الأجواء على وقع الأغاني الحماسية بسوق واقف.
ويتواجد “الأخضر” ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022، إلى جانب منتخبات كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
فيما يقع نسور قرطاج في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا حامل اللقب، وأستراليا والدنمارك.
فيديو | الجماهير السعودية 🇸🇦 والتونسية 🇹🇳 تصنع الحدث في سوق واقف قبل أيام من بداية #كأس_العالم_قطر_2022 🏆#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/C00y51DLRA
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 16, 2022
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