أزاح باحثون من معهد “Centenary” وجامعة سيدني الستار على استراتيجية تطعيم جديدة للأنف تحفز مناعة قوية للرئة وتحمي من فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن اللقاح الجديد أسفر عن نتائج جيدة بعد تجربته على الفئران، متوقعا بأن يساهم هذا اللقاح في تعزيز الحماية من عدوى كورونا، وتقليل الانتشار الفيروسي المستمر.

وأظهر الاختبار الذي تم على الفئران إنتاج مستويات عالية من الأجسام المضادة الواقية في الشعب الهوائية وزيادة استجابات الخلايا التائية في الرئتين.

وأكدوا أن اللقاح يختلف عن معظم لقاحات كورونا الحالية من حيث أنه يتيح توليد استجابة مناعية مباشرة في الأنف والمجرى الهوائي والرئتين، مضيفين أن هذه المناطق من الجسم التي من المحتمل أن تكون نقطة الاتصال الأولى للفيروس.