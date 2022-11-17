أثار ظهور الفيروس المخلوي التنفسي في مصر حالة من الرعب والقلق، في الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه أكد استشاري ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح بالقاهرة، الدكتور أمجد الحداد أنه يصعب التفرقة بين أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وأعراض فيروس كورونا.

وأوضح أنه بسبب متحورات فيروس كورونا تشابه في أعراضه مع أعراض كافة الفيروسات التي تصيب الإنسان خلال فصل الشتاء.

وكانت وزارة الصحة المصرية أوضحت أن مسحا أجري على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

وتستمر الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، لمدة أسبوعين وفي بعض الحالات الحادة يضطر المصاب إلى الذهاب إلى المستشفى.