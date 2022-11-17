أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الهجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عمان، متهمة إيران بتنفيذه.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في بيان اليوم : “بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام مسيرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا”.

وأضاف: “سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لمحاسبة إيران والرد بالوسائل المناسبة”.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهجوم نفذته “طائرات مسيرة” شبيهة بتلك التي “يبيعها الإيرانيون لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا”.

وبحسب المؤسس المشارك لموقع “تانكر تراكرز” المتخصص في متابعة النقل البحري، فإن السفينة كانت تحمل 42 ألف طن متري من الديزل وتتوجه إلى بوينس آيرس.