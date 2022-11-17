كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن حكم قصر المسافر العشاءَ إذا صلى خلف مقيم يصلي المغرب.

وقال عبدالكريم الخضير:”هذه المسألة من المسائل الشائكة بالنسبة لكثيرٍ من المسافرين، ويحصل فيها حرج، فيأتي مَن يريد أن يصلي العشاء ويجد الناس يصلون المغرب، فما الذي يصنعه؟ منهم مَن قال: إنه يصلي ركعتين ويجلس وينوي الانفصال، ثم يُسلِّم، أو ينتظر حتى يجلس الإمام للسلام فيسلِّم معه”.

وأشار:”منهم مَن يقول: الأسلم له في هذه الصورة ألَّا يدخل مع الجماعة -بما أنه مسافر- ولو لزم من ذلك أن يصلي منفردًا، ولا شك أن هذا أسلم لصلاته، وأبعد عن موضع الخلاف”، لافتا:”منهم من يقول: الصلاة صلاة إقامة، ولا تختلف بين الحضر والسفر -التي هي صلاة المغرب-، وحينئذٍ هذا المسافر صلى خلف مقيم، فيلزمه الإتمام، فيأتي بركعة رابعة بعدما يُسلِّم الإمام”.

وأوضح:”قول عامة أهل العلم على أن مَن صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، والعبرة بالصلاة، بدليل أنه لو جاء المسافر ليصلي العشاء مع المقيمين فوجدهم قد صلوا وشرعوا في صلاة التراويح، وصلى معهم ركعتين فله أن يسلِّم معهم، ولو كان الإمام مقيمًا؛ لأن الصلاة لا تختلف عن صلاة المسافر، فالعبرة بالصلاة، فهي صلاة إقامة، وهذه شبيهة بصلاة السفر، فلا يلزمه حينئذٍ الإتمام، وإن صلى خلف المقيم”.

وتابع:”فالذي يتَّجه لي أنه يُتِم ويأتي برابعة. وإن لم يدخل معهم أصلًا ويصلي وحده، أو ينتظر من يصلي العشاء، لا شك أن هذا أحوط وأبعد عن موطن الخلاف”.