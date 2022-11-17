ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أبرز الاستفسارات الجمركية الشائعة، من أجل توعية المجتمع بالإجراءات الجمركية المتبعة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يجب إرفاق البيان بمستندي الفاتورة وبوليصة الشحن، موضحة أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية؛ في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال، وعدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.

وتابعت أنه للاستفادة من خدمة “استرداد الرسوم الجمركية”، يجب زيارة موقع الهيئة واختيار “طلب استرداد الرسوم”، وتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

وعن أحقية المقيم في استيراد المركبات، لفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن من حقه استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.