تكشف شركة فيات غدا عن طرازها الكهربائي الجديد فيات 500 EV موديل 2023، وذلك ضمن فاعليات معرض لوس أنجلوس.

تتوفر سيارة فيات 500 EV موديل 2023 الكهربائية بـ وحدات إضاءة أمامية مميزة، حيث أعلنت شركة فيات أن طرازها الجديد فيات 500 EV موديل 2023 سيكون امتداد لأصالة اكثر السيارات الكلاسيكية شهرة وهي فيات 500.

وتتميز السيارة بمحركات كهربائية بقوة 94 حصان، و 117 حصان، ويمكن للعملاء الاختيار بين حزم بطاريات 24 و 42 كيلو واط في الساعة، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن قدرة محرك سيارة فيات 500 EV موديل 2023.

يُذكر أن تشكيلة فيات قد تم تقليصها إلى طراز واحد في الولايات المتحدة، بعد تقاعد فيات 500 و 124 سبايدر.