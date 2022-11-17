كشف بنك الجزيرة (Bank Aljazira)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح البنك أن الوظائف المتوفرة هي:

1- مدير محفظة التحول.

(Transformation Portfolio Manager)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو أي مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة في مجال التحول والاستراتيجية.

– مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل، وغيرها.

2- منسق سكرم.

‏(Scrum Master)

– يفضل درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة ، PMO ، وشهادة التدريب Scrum.

– معرفة مبادئ إدارة مشروع سكرم.

– ما لا يقل عن 5 سنوات خبرة ويفضل في القطاع المالي ، مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

3- مطور Front-end.

‏(Front-end Developer)

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

– ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ويفضل في القطاع المالي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– خبرة في CSS3 و HTML5 و JavaScript والأطر المرتبطة بها و AJAX و React / Angular وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة، وغيرها.

وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية عبر موقع لينكدإن.