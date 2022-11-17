كشف بنك الجزيرة (Bank Aljazira)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح البنك أن الوظائف المتوفرة هي:
1- مدير محفظة التحول.
(Transformation Portfolio Manager)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو أي مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة في مجال التحول والاستراتيجية.
– مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل، وغيرها.
2- منسق سكرم.
(Scrum Master)
– يفضل درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة ، PMO ، وشهادة التدريب Scrum.
– معرفة مبادئ إدارة مشروع سكرم.
– ما لا يقل عن 5 سنوات خبرة ويفضل في القطاع المالي ، مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
3- مطور Front-end.
(Front-end Developer)
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.
– ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ويفضل في القطاع المالي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
– خبرة في CSS3 و HTML5 و JavaScript والأطر المرتبطة بها و AJAX و React / Angular وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة، وغيرها.
وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية عبر موقع لينكدإن.
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