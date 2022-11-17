أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن منصة “نسك” تم العمل عليها وإطلاقها تحت برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءاتهم.
َوقال الربيعة :” اليوم أطلقنا منصة نسك وهي منصة رقمية تخدم المعتمرين والحجاج من جميع أنحاء العالم، المنصة عملت تحت مظلة برنامج ضيوف الرحمن وبالتعاون كذلك مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية”.
وأضاف ” تهدف المنصة إلى تسهيل القدوم إلى المملكة من أي دولة في العالم، من الحصول على التأشيرة إلى باقي الخدمات التي يحتاجها المعتمر “.
فيديو | وزير الحج والعمرة: منصة "نسك" تم العمل عليها وإطلاقها تحت برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءاتهم#الإخبارية pic.twitter.com/a5s2BspT8N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022
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