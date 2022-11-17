أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي الثانوية العامة.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو دبلوم مبتدئ بالتوظيف، وفقاً للشروط التالية :
1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة وبمعدل تراكمي قدره 70 % كحد أدنى.
3- اللغة الإنجليزية: تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الأكاديمية.
4- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة اختبار قـياس (القدرات العامة 60 % كحد أدنى).
5- يجب ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية / هدف.
6- يجب أن يكون عمر المتقدم أقل بين 17-24 سنة.
7- يجب أن يكون المتقدم لائقا طبياً.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال الموقع .
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