نصح خبراء وأطباء بتناول 6 مشروبات في حال تعرض الإنسان لارتفاع ضغط الدم، علاوة على الحفاظ على نظام غذائي جيد وهي:

1-عصير الطماطم

إذ بينت دراسة أن شرب كوب من عصير الطماطم يوميًا حسن قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول منخفض الكثافة.

2-عصير الشمندر

يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.

3-عصير التوت

حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

4- عصير الرمان

يعتبر من أهم المشروبات التي تخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على خصائص تساعد على خفض ضغط الدم.

5- شاي الكركديه

يساعد في خفض ضغط الدم؛ لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا وهي تُشبه مضادات الأكسدة.

6- الحليب

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.