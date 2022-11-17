أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس أن المؤسسة حققت العديد من المراكز المتقدمة في منظومة تقنية المعلومات.

وقال النحاس :” لدينا اليوم أكثر ١٤٠ خدمة تقنية موجودة على منصة المؤسسة، فضلاً عن الارتباط والتكامل مع أكثر من ٩٠ جهة حكومية حيث ننفذ أكثر من ٨ مليون خدمة استباقية”.

وأضاف ” عدد خدماتنا المنفذة خلال منصاتنا الإلكترونية حوالي ٤٩ مليون خدمة رقمية. اليوم التكريم الذي حصلنا عليه من قبل ملتقى الحكومة الرقمية دليل وشاهد على الإنجازات التي حققتها المؤسسة “.