تأثر خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان، في دعاء صلاة الاستسقاء.

وقال عبدالله البعجيان في الدعاء وهو متأثرًا: اللهم يا كاشف الكربة أنت الرحيم الجواد جئناك نادمين مستغفرين.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.