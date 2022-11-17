أعلنت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية (Sia Partners) بمدينة الرياض بدء التقديم في “برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد – نمو” ، بمختلف التخصصات.
وأوضحت شروط القبول :
1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (مختلف التخصصات)، مثل (الإدارية، الهندسية، الاقتصاد) وغيرها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
5- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.
6- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع.
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