أجرى الطبيب “محمد بلال” أول عملية جراحية لمريض بعد إصابته بالشلل إثر تعرضه لحادث دراجة خطير في فبراير2021 ليصبح بذلك أول طبيب في المملكة يجري عملية جراحية وهو “على كرسي متحرك، بعد إصابته بالشلل.

ويعالج محمد بلال 48 عاما، طبيب رائد في جراحة المسالك البولية؛ المرضى الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري، مثل تلك التي تعرض لها في حادث دراجة مميت كاد يودي بحياته، وأوقفه عن العمل لأكثر من عام.

وقال الدكتور بلال أثناء تحضيراته لإجراء العملية الجراحية : “أشعر بأنني محظوظ جدا، حيث لا يعود الكثيرون من حادث كارثي كهذا إلى وظيفة كهذه”.