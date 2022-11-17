أدى طلاب و منسوبو تعليم منطقة الرياض في جميع المدارس صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣ / ٤ / ١٤٤هـ وذلك تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة للتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه – بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة .

وقد أدى الطلاب الصلاة مع معلميهم متضرعين لله بالدعاء أن يمن على بلادنا برحمته ويسبغ عليها بجوده وفضله وينزل الغيث رخاء سخاء ليعم البلاد والعباد.

وكان معالي وزير التعليم قد وجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله .

ويأتي التوجيه بإقامة صلاة الاستسقاء انطلاقاً من أهمية غرس هذه الشعيرة في نفوس الناشئة وحثهم على اللجوء إلى الله في كل الأحوال وإظهار الافتقار إليه في الرخاء والشدة وترسيخه سلوكاً حياتياً حال الجدب وتأخر المطر .

نسأل الله أن يُغيث البلاد والعباد وأن يعم بنفعه سائر بلاد المسلمين إنه سميع مجيب.