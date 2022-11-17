قامت وزارة التعليم بتحديد آلية احتساب درجات اختبارات المواد الدراسية بمراحلها الثلاث خلال اختبارات نهاية الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأفادت الوزارة بأنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحاً غير مستحق وما إلى ذلك، فتتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم (لجنة الاختبارات الطارئة)، ويتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.

وأكدت الوزارة أن درجة الطالب المنتظم تعد أساس تقدير الدرجات على الورقة وتقدر فيها الدرجات المستحقة لكل مادة ولكل سؤال في النموذج المقرر لكل فصل دراسي بالدورين الأول والثاني وذلك على النحو التالي:

الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط: (٤٠) درجة للفصل الدراسي الواحد، بينما تقدر درجات الطالب المكمل في الدور الثاني بجميع مقررات الفصول الدراسية من (۱۸٠) درجة، ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين مثل اللغة الإنجليزية، ومادة المهارات الرقمية.

وفي المرحلة الثانوية: (٤٠) درجة للمقرر الواحد؛ ويستثنى من ذلك المواد ذات الجانبين وتحتسب للطالب المنتظم في الفصل الثاني أو الثالث وكان منتسباً في الفصل الدراسي الأول أو الأول والثاني درجتا السلوك والمواظبة من (١٠٠) درجة حسب انتظامه في الفصل الثاني أو الثالث.

وأوضحت الوزارة أن الطالب المنتظم في فصل ومنتسب في فصل آخر وأكمل في كامل المقرر يحتفظ له بدرجات أعمال السنة في الفصل الذي كان منتظماً فيه (٤٠) درجة، وبدرجة المهام الأدائية (٤٠) درجة في الفصل الذي انتسب فيه، وتقدر درجاته على الورقة في اختبار الدور الثاني من (60) درجة لكل فصل دراسي.

وفي السياق، أشارت إلى أن أن كلمة (غائب) تدون للطالب الغائب في اختبار نهاية أحد الفصول في حقل درجة اختبار الفصل الذي غاب فيه.