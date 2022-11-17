أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، باندلاع حريق هو الثاني خلال 48 ساعة بمطار بغداد الدولي.

وقالت المصادر ذاتها “أن حريقًا اندلع فجر اليوم في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي”.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليًا إخماد الحريق الذي لم تُعرف أسباب اندلاعه حتى الآن.

وأوضحت المعلومات الأولية أن الحريق بدأ من مكتب رئيس الوزراء ثم انتقل إلى صالة نينو.

يُذكر أن هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة بالمطار.