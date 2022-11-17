لقى خبر عودة المسلسل الأشهر على المستوى المحلي “طاش ماطاش”، ترحيباً من قبل المتابعين الذين طالما استذكروا حلقاته التي كان لها التأثير، وكانت أحد الأعمال التي تجتمع عليها كل عائلة بعد وجبة الإفطار الرمضاني وانتظار حلقاته التي كانت تناقش أهم المواضيع، ولكن رغم هذه العودة والفرح الذي تبعها، سيكون هناك فنانون غائبون عن الجزء القادم.

ويأتي من أبرز الغائبين عن المسلسل، الفنان سعد الصالح الذي وافته المنية في الثالث والعشرون من شهر يوليو 2017 وعرف الصالح بقربه من الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان ومشاركاته في عدد كبير من أجزائه.

وسيغيب أيضًا الفنان القدير عبدالعزيز الحماد صاحب الحضور اللافت على مستوى الدراما وأحد رواد الحركة الفنية بالمملكة والذي شارك في طاش ماطاش في كثير من حلقاته.

كما جاء أيضًا من الأسماء البارزة الغائبة الفنان القدير جعفر الغريب الذي شارك في 5 أجزاء من المسلسل وقدم أدوارا مميزة وكانت وفاته هذا العام 2022، بالإضافة إلى الفنان خالد سامي الذي كان له حضور خاص مع الفنانين القصبي والسدحان في بداياتهم وشارك في نحو 5 من أجزاء طاش بحلقات متعددة وكان رحيله في العام الحالي 2022.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الفنان محمد المفرح والذي اشتهر بـ “أبو مسامح” ويعد من أوائل من قدم عديدا من الأعمال والمشاهد التوعوية، وأحد أشهر كتاب الأعمال التلفزيونية، الدكتور عبد الرحمن الوابلي الذي كتب العديد من حلقات طاش ما طاش وكان خبر وفاته حينها في العام 2016 قد أثر كثيراً على القصبي والسدحان.