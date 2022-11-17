أوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور فوزي الجاسر، اليوم الخميس، الأسباب الرئيسية للإصابة بـ “التواء الركبة”.

وقال الدكتور فوزي الجاسر، خلال مشاركته مع برنامج “صباح السعودية”، أن التواء الركبة يعني تحرك عظم على آخر داخل المفصل وتمزقًا في واحد أو أكثر من الأربطة الموجودة في مفصل الركبة.

وأشار “الجاسر” إلى أن أسباب الرئيسية للإصابة بالتواء الركبة تكمن في غياب التغذية والثقافة الصحية السليمة، مضيفًا أن كثيرين يذهبون إلى “الجيم” والمراكز الرياضية لتنمية العضلات دون بناء هذه العضلات بشكل سليم من البداية لغياب التغذية الصحية.