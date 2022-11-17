استعرضت المتسابقة ومدربة الأوتكروس، المعتمدة أفنان المرغلاني، مهارتها في قيادة السيارات، وبيّنت أبرز الفروقات بين “الدرفت” و “الأوتكروس”.
وقالت “المرغلي” في حديثها على قناة العربية السعودية :” أنه كان يومًا ممتعًا في تجمع الفتيات للرياضة، لافتةً أن كل الفتيات أحضروا سياراتهم الرياضية .
وأضافت:” أنها حاولت أن تعرفهم على رياضة الأوتكروس وكيفية ممارستها”، مُشيرة إلى أنها كانت في مكان آمن .
وجاء ذلك خلال مشاركتها في تجمع الفتيات المهتمات برياضة السيارات.
خلال مشاركتها في تجمع الفتيات المهتمات برياضة السيارات..
مدربة الـ "الأوتكروس" #السعودية "أفنان المرغلاني" تستعرض مهارتها في قيادة السيارات وتوضح أبرز الفروقات بين "الدرفت" و "الأوتكروس"@AfnanAlmarglani
عبر:@abonasser9_ pic.twitter.com/jDMpXLxhzy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2022
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