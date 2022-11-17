استعرضت المتسابقة ومدربة الأوتكروس، المعتمدة أفنان المرغلاني، مهارتها في قيادة السيارات، وبيّنت أبرز الفروقات بين “الدرفت” و “الأوتكروس”.

وقالت “المرغلي” في حديثها على قناة العربية السعودية :” أنه كان يومًا ممتعًا في تجمع الفتيات للرياضة، لافتةً أن كل الفتيات أحضروا سياراتهم الرياضية .

وأضافت:” أنها حاولت أن تعرفهم على رياضة الأوتكروس وكيفية ممارستها”، مُشيرة إلى أنها كانت في مكان آمن .

وجاء ذلك خلال مشاركتها في تجمع الفتيات المهتمات برياضة السيارات.