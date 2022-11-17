تحدى المشجع اليمني أحمد اليافعي الشهير ب”جوجل المونديال” الجميع في مجلس قناة الكاس القطرية، بكم المعلومات الهائل الذي يعرفه عن تاريخ كأس العالم.

و أبهر المشجع اليمني الإعلام القطري بعد أن كشف عن المعلومات الخرافية التي يخزنها عن تاريخ المونديال، حيث أجاب على جميع الأسئلة التي وُجهت إليه خلال البرنامج في مجلس قناة الكاس.

وكان اليافعي الذي حضر نهائيات كأس العالم ١٠ مرات قد تحدى مراسل قنوات الكاس بأي سوال عن تاريخ المونديال مؤكدا بأنه كمبيوتر، وذلك قبل أن يتم استضافته اليوم في مجلس قناة الكاس، حيث أبهر الجميع بكم المعلومات التي يكتنزها عن المونديال فلم يفوت سؤالا واحداً، ليعطيه المذيع هدية خاصة في نهاية البرنامج.