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الخميس17 نوفمبر

خطوات لحماية جوالك قبل بيعه

منذ 15 دقيقة
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خطوات لحماية جوالك قبل بيعه
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ذكرت تقارير، أنه عند بيع هاتف أندرويد لابد للمستخدم أن يتأكد من محو جميع بياناته المخزنة على الهاتف، بما في ذلك معلوماته المصرفية وكلمات المرور المحفوظة ورسائل البريد الإلكتروني الحساسة ومعلومات العمل التي قد تؤدي إلى تداعيات قانونية إذا وقعت في الأيدي الخاطئة.

وتأتي هواتف أندرويد مع ميزة إعادة ضبط إعدادات المصنع المضمنة، وهناك أيضاً ميزة للتأكد من أن البيانات قد اختفت بشكل كامل ولا يمكن استردادها، وفيما يلي كيفية إعادة ضبط المصنع بالكامل قبل القيام ببيع جهازك.

وتتمثل الخطوات في: افتح تطبيق الإعدادات واتبع الخطوات التالية: افتح «النظام» أو ابحث عن «إعادة تعيين»، وافتح «خيارات إعادة التعيين»، انقر على «محو جميع البيانات»، والذي قد يُسمى أيضاً «إعادة تعيين إعدادات المصنع»، بعد ذلك، سيخبرك هاتفك بما يخطط لحذفه وسيطلب التأكيد. للمتابعة، انقر على «محو جميع البيانات».

وللمتابعة، تحتاج إلى المصادقة باستخدام طريقة إلغاء القفل الافتراضية، ثم التأكيد مرة أخرى بالنقر على «محو جميع البيانات» عندما يطالبك جهازك بذلك، بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو الانتظار بينما يمسح هاتفك جميع المعلومات من وحدة التخزين الداخلية ويستعيد إعدادات المصنع.

 

 

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