أطلق الفنان رابح صقر، أغنية جديدة بعنوان “يالأخضر” لدعم المنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم بقطر 2022.

وقامت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بنشر البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” وكتبت عليها قائلة: “روتانا تدعم منتخبنا في ‫كأس العالم 2022، بأغنية يالأخضر”

وبيّن البرومو لقطات حماسية تضمنت احتفالات صعود المنتخب لكأس العالم، وأخرى لاحتفالات المواطنين رافعين الأعلام، فيما ظهر رابح صقر وهو يغني بعض كلمات الأغنية التي احتوت: “فرح قلبي يالأخضر، أنت قدها وتقدر”.

وجاء “صقر “في البوستر الدعائي للأغنية، بصورة تجمعه مع كأس العالم بالإضافة للفريق الوطني.

والجدير بالذكر أن الفنان رابح صقر، طرح خلال شهر أكتوبر الماضي أغنيتين جديدتين، هما: “عساك بخير” و”حضرة جنابك”.