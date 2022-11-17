كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطأ أوراق “تعليمات” في يده ليلتزم بها حول “متى يجلس، متى يلتقط صورة، متى يصافح ..”، وهذه المرة أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين.

وأوضحت لقطة مقربة لبايدن وهو جالس ويتصفح قائمة من التعليمات التي تقول “ستجلس في المركز” و”ستلقي ملاحظات افتتاحية”، وكان بايدن البالغ من العمر 79 عامًا حضر القمة التي استمرت يومين في بالي بإندونيسيا مع قادة العالم الآخرين.

وتلقى بايدن تعليمات أيضًا بموعد التقاط الصور مع القادة الآخرين قبل الجلوس، فيما تم اكتشاف أوراق لتعليمات مماثلة مع بايدن عدة مرات، بما في ذلك في يونيو خلال لقاء مع المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة. وأثار الكشف عن هذه الملاحظات مخاوف بشأن سلامته وصحته.

وشملت الورقة التي حملها بايدن في يديه تعليمات خاصة بالملاحظات لحفل افتتاح حدث G20، من التقاط الصور إلى إلقاء الكلمات الافتتاحية، وكان بايدن يتعرف على كيفية التعامل عند إلقاء خطابه. وفي الجزء العلوي والسفلي من الورقة، طلبت تعليمات واضحة من بايدن وبخط عريض ليقوم بقلب الصفحة لرؤية بيانه الافتتاحي.