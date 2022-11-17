قامت محكمة الجنايات الكويتية، بقبول عفو تقدمت به امرأة عن زوجها الذي أقدم قبل شهرين على الاعتداء عليها وضربها في مكان عام في حادثة تم توثيقها بمقطع فيديو.

وأصدرت المحكمة قرار ببراءة زوجها من تهمة الاعتداء، وكذلك تهمة تعاطي المواد المخدرة المحظورة في البلد .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ظهر الرجل وهو يعتدي على زوجته التي كانت في سيارتها قبل أن يعترض طريقها ويحطم زجاج سيارتها بأداة حديدية ما دفعها للترجل من السيارة والهروب.

وعلى الفور لاحق المعتدي زوجته وتمكن من الإمساك بها ورميها على الأرض بقوة وركلها بقدميه والاعتداء عليها بعنف ما تسبب بنزع حجابها عن رأسها، دون أن يستجيب لمحاولة بعض الأشخاص الذين اقتربوا منه سعيا منهم لإنقاذها.

ويُشار إلى أن المتهم قد برر اعتداءه على زوجته بأنها توظفت على خلاف رغبته بذلك ودون علمه، مشددًا على أنه لم يسمح لها بالتوظيف وحذرها من ذلك.

يُذكر أن قضايا العنف والقتل الواقعة على النساء في الكويت، تتصدر الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح، بين من يرى أنها “فاقت الحد”، وبين من يعتقد أنها “ما زالت ضمن الحدود الطبيعية”.