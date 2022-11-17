دشن الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي “بوابة بنك العيون” في مقر المستشفى بالرياض، واطلع عقب التدشين على عرض موجز عن “بوابة بنك العيون” والذي يعتبر أحد مشاريع خطة التحول الرقمي في المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد المطلق المدير الطبي لبنك العيون، أن البوابة الإلكترونية لبنك العيون تجمع كافة الخدمات المقدمة لمستفيدي بنك العيون تحت سقف واحد ابتداء من فتح حساب جهة مستفيدة وبدء عملية طلب القرنيات والأنسجة للعين انتهاء بتتبع كافة المعاملات والشحنات المرسلة إلى الجهات التي يخدمها البنك.

وبدوره، أكد المهندس عبدالعزيز العنزي مدير قسم البرمجة والتطوير في إدارة تقنية المعلومات، أن البوابة تم تطويرها داخل المستشفى بواسطة فريق مختص من المبرمجين باستخدام منهجية تضمن تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة لمستفيدي بنك العيون من المستشفيات و مراكز العيون في المنطقة.

ويذكر أن بنك العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أكبر بنك للعيون في المنطقة بحيث يخدم أكثر من 40 مستشفى ومركز داخل المملكة وخارجها ويعمل باعتماد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء كما يحظى بعضوية دولية في المنظمة الأمريكية لبنوك العيون.

ويتم من خلال البنك تزويد المستفيدين بكافة الأنسجة المطلوبة في عمليات العيون مثل: القرنيات والصُلبه وتقديم مختلف الخدمات مثل: التعاون مع أعرق بنوك ومراكز أبحاث أمراض العيون في أمريكا، تفعيل برنامج التبرع بالقرنية بعد الوفاة “ساعدني لأرى” وزراعتها للمرضى المحتاجين في المملكة العربية السعودية وإعداد المطويات والمقالات والبرامج التعليمية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: إعداد الأغشية الأمنيوسية محلياً وذلك منذ عام 1998، والغشاء الأمنيوسي هو الطبقة الداخلية المكونة للمشيمة المحيطة بالجنين في رحم الأم. يحتوي على خصائص علاجية ومركبات مهمة تساعد على إعادة تأهيل أنسجة العين، فيما قام قسم بنك العيون منذ تأسيسه بتوفير أكثر من 22 ألف قرنية للمرضى المحتاجين.