أوضحت استشارية الجلدية و طب التجميل، الدكتورة دانة العيسى، أن هناك ⁦‪ إقبال شديد من الرجال على عمليات التجميل” خصوصًا التكساس”

وقالت “دانة العيسي” خلال حديثها في مؤتمر الطب التجميلي” SAAM “: أصبح هناك وعي أكثر عند الرجال، وقبول أكثر لإجراء العمليات التجميلية”، مُشيرة إلى أن بعض العمليات تكون تصحيحية كندبات في البشرة وحب الشباب أو آثار حوادث .

وأضافت:” أن كل هذه الأشياء تكون تصحيحية إما بالحقن التجميلي أو بأجهزة الليزر والأشياء الأخرى”، لافتةً أن من ضمن هذه العمليات، العمليات التجميلية لإبراز جمال الوجه.

وأشارت إلى أن هناك إقبال كبير بين الذكور على عمليات إظهار عظام الوجه وإبرازها؛ بالإضافة إلى إبراز منطقة الذقن، وتقنية البوتوكس لمعالجة الخطوط التعبيرية .