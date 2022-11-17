أوضحت المهتمة بمجال زراعة النباتات، بيان البكيري، أسباب موت النباتات في المنزل وأفضل الأنواع لزراعتها في فصل الشتاء.

وقالت بيان البكيري، خلال مشاركتها مع برنامج “صباح السعودية”، أن الزراعة في المشاتل تختلف عن البيوت لأنهم يتبعون طريقة معينة بالري والتسميد وبتقليم النباتات.

وأكدت أن لذلك تكون النباتات في المشاتل بأجمل حالاتها، موضحة سبب تغير النبتة عند نقلها من المشتل للمنزل أنه من أكثر الأسباب شيوعًا طريقة الري الخاطئة، ومن الأنواع المفضل زراعتها في فصل الشتاء ورد البتونيا.