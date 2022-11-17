أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أنه يرفض رفضًا قاطعًا التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت من أي كان وبالأخص أصدقائنا.

وقال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم “أرفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا وأرفض رفضًا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان”.

وأضاف أن الكويت “دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية”.

وتابع أن “قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها”.

ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأربعاء، معتبرًا أنه سوف يكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن على حد قوله.